Mersin'de 169 bin 400 makaron ele geçirildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde 169 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı makaron ve sigara bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
169 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 480 doldurulmuş sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 7 plastik sigara sarma makinesinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlgili Haberler
- Antalya'da operasyon! 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame
- Narko kültürü ve kadınlar: Meksika'nın uyuşturucu başkentinde seks karşılığı estetik ameliyat
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı
- Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 163 zanlı yakalandı
Video Haberler
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Kuyumculardan altının düşüşüne ilişkin açıklama
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması