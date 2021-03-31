Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba beraat etti
Mersin'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan babanın beraatine karar verildi.
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık S.D'nin 2 kızı ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz S.D'nin gelmediği duruşmada, akrabası F.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.
Kız kardeşlerden S.D, yaşadıkları olayı anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Bir nebze olsun içimizin rahatlamasını istiyoruz. Çok kötü günler yaşadık. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.
Diğer kız kardeş S.D. de evli ve öğretmen olduğunu aktararak, "Bu adamın bize yaşattıklarının cezasını görmesini, tutuklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "çocukların cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık S.D'nin "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.
KARARA TEPKİ
Duruşmanın ardından Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve CHP Mersin Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı avukatlar açıklama yaparak karara tepki gösterdi.
Sanık baba S.D. hakkında 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. İlk duruşmada tutuklanmasına karar verilen baba, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Video Haberler
- O ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Baskın kamerada
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- 'Öpücük' rüşvet sayıldı
- Andımızı okudu, İYİ Parti grup toplantısında büyük alkış
- Antalya'da trafikte şaşkına çeviren görüntü
- Dehşet kamerada: İş insanının villasında can pazarı
- İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı' sorusuna yanıt
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- Ulaştırma Bakanlığı’nın skandal ihalesi
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Ankara'da yüz yüze eğitim kararı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
- İstanbul'da flaş koronavirüs kararı