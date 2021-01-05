Mersin’de 4 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Mersin’de IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü üyelerinin kentte yeni yıl için eylem hazırlığında olduklarının istihbaratını aldı.
Bunun üzerine harekete geçilerek Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile belirtilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 9’ü savcılıktan serbest kalırken 4 kişi de tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartı ile tutuksuz serbest kaldı. Serbest kalan 9 kişiden 3’ü yurt dışı edildi.
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