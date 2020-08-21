Mersin'de belediye esnaf masası kuruldu

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Merkez bünyesinde Esnaf Masası da yer alacak. Mersinli esnaf, belediyelerle ilgili 38 kalemdeki işini bu merkez üzerinden takip edecek, bürokrasi azaltılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ile Mersin Esnaf ve Sanatkâr Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (MESDEM) protokolünü imzaladı. Esnaf ve Sanatkârlar Merkezi Üst Kurulu, Esnaf Masası ile Esnaf ve Sanatkâr Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olmak üzere 3 kategoriden oluşan sistem, Mersin’de yaşayan esnaf ve sanatkârların sorunlarını çözüp, taleplerine ve beklentilerine yanıt verecek.

Merkezin, 38 dosyada toplanan iş ve işlemlerin tek bir elden, hızlıca verilmesine olanak sağlayacağını ifade eden Başkan Seçer, esnafın ruhsat, izin belgesi, işyeri açılışı, ilan ve reklam işleri, harç, tabela reklam, vergi, borcu yoktur yazısı, Büyükşehir zabıta şikâyetleri, cenaze hizmetleri, kanalizasyon, katı atık, seyyar satıcı şikâyetleri, temizlik şikâyetleri, yol bakım ve onarım gibi birçok sorun için merkeze başvurabileceğini söyledi.