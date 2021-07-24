Mersin'de bir kişi denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak yaşamını yitirdi.
Mehmet Nuri ve kardeşi Taner Bıçaklar, tatil için geldikleri Silifke'de kendilerine ait tekneyle Yeşilovacık Mahallesi Tisan koyundan denize açıldı.
Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Mehmet Nuri Bıçaklar, teknenin pervanesine çarpması sonucu ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Bıçaklar, kardeşi ve başka bir teknede bulunan kişiler tarafından kıyıya çıkartıldı. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Bıçaklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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