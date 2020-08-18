"Mersin'de Covid-19 sayısı açıklananın 10 katı"

18 Ağustos 2020 Salı, 13:09

Antmen, yaptığı açıklamada bilimsel veriler, hastanelerdeki doluluk oranları ve önlemlerin azaltılması nedeniyle tehlikenin boyutlarının çok korkutucu şekilde arttığını vurgulayarak “Gereken sayıda test yapılmıyor. Test yaptırmak için bize ulaşan, yardım isteyen sağlık personelleri bile var. Hastalar hemen evlerine gönderiliyor. Daha dün Diyarbakır’da koronavirüs nedeniyle evine gönderilen 44 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Parası olan, test yaptırabilen koronadan korunuyor ve tedavi ediliyor ama işçiler, yoksullar, vatandaşlar ise adeta ölüme mahkum ediliyor. Halkımız virüsle başbaşa bırakılmıştır” dedi.

Antmen tatil sezonunda turizm gelirleri ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamak için hastalık sayılarının düşük gösterildiğini ifade ederek “Sağlık Bakanlığı ve iktidar açıklasın. Hastanelerin doluluk oranı nedir? Günde kaç test yapılıyor? Kimlere yapılıyor? Hangi hastanelerde test yapılabiliyor? Bilim kurulundaki bilim insanları bile sayıların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Mersin’de koronavirüslü kişi sayısı iktidarın verdiği sayının 10 katı” dedi.

Alpay Antmen’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Mersin Tabip Odası, önlem almak için Mersin Valiliği ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme talep etti. Ancak bu iki kurum da Tabip Odası ile görüşmeyi reddetti. İnsanların canını alan bir virüs var ama hekimlerle görüşmeyen de bir devlet var. Oysa bütün bilimsel veriler bize gösteriyor ki hasta sayıları söylenenin 10 katı. Mersin’i ve Türkiye’yi korona virüs; iktidarı da yalan virüsü sardı. Hem ülkemizde hem de Mersin’de durum çok kötü. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 ile önlemlerin olabildiğince sıkı alındığı 11 Mayıs 2020 arasındaki sürede Mersin ülkenin en iyi illerinden biri olmasına ve aynı sürede kentimizde yalnızca 260 vakanın görülmesine karşın 11 Mayıs 2020 ile 11 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki sürede vaka sayısı katlanarak artmıştır. Maalesef artmaya da devam etmektedir.

"İL GENELİNDEKİ SAYI 1000'İ AŞTI"

Daha dün Diyarbakır’da Covid-19 testi pozitif çıkan 44 yaşında bir vatandaşımız hastanede yer olmadığı için eve gönderildi ve evde hayatını kaybetti. Hastanelerde ağır hastalara bile yer yok. Mersin Tabip Odası verilerine göre; şu an itibariyle Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi’nde 75’i yoğun bakım hastası olmak üzere 600’den fazla pozitif ve şüpheli vakanın bu merkezlerde yattığı, üstelik son iki haftadır günlük ortalama pozitif vaka sayısının en az 100 civarında olduğu şeklinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde eve gönderilen pozitif vakalar ile birlikte il genelindeki sayının 1000’i aştığını da gözlemlemiş durumda.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİLE TEST YAPMAKTA SIKINTI ÇEKİYOR"

Mersin’de pandemi ile mücadelede en önde savaşan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının PCR testi pozitif çıkanların sayısı 100’ü geçti ve her gün bu sayı hızlı bir şekilde artıyor. Sadece son bir hafta içerisinde Mersin Şehir Hastane’sinde 8 Hekim, 4 hemşire, 2 anestezi teknikeri, 1 fizyoterapist, 2 güvenlik, 1 bilgi işlem, 1 taşıma personelinin testleri pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında kahramanca çalışan sağlık çalışanları bile test yapmakta sıkıntı çekiyor. İktidar gerek Mersin’in, gerekse de diğer illerin vaka sayısını açıklamamakta ısrarcı davranmakta, kendi illerindeki vaka sayılarını açıklayan ve halkı uyarmaya çalışan tabip odası yöneticileri hakkında soruşturmalar açmaktadır. Bu bile vahim tabloyu gözler önüne sermektedir.

"TABİP ODALARINA SORUŞTURMA AÇMAK YERİNE SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERİLMELİDİR"

Hem Mersin hem de tüm diğer illerde gerçek sayılar halka açıklanmalıdır. İllerde pandemi kurulları toplanmalı ve acilen önlem alınmalıdır. Tabip Odalarına soruşturma açmak yerine derhal söylediklerine kulak verilmelidir. Test sayıları artırılmalı ve vatandaşın test yaptırmasının önündeki zorluklar ortadan kaldırılmalıdır. Panik havası yaratmadan gereken önlemler mutlaka alınmalıdır. Virüsle mücadelede tıpkı Avrupa’da olduğu gibi gerçek sayılar halka korkmadan anlatılmalıdır. Turizm gelirleri ve bazı otel sahipleri için halkın canıyla oynanmamalıdır."



