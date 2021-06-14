Mersin'de kamyonetin çarptığı atık kağıt işçisi 8 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı

Mersin’de ’çek çek’ arabası ile atık kağıt toplayan 8 yaşındaki bir çocuk işçi, kamyonetin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

İHA
14 Haziran 2021 Pazartesi, 11:23
Mersin'de kamyonetin çarptığı atık kağıt işçisi 8 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı
Abone Ol google-news

Kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesinde 12 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi.

Bölgede çek çek arabasıyla atık kağıt toplayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa arkadan gelen kamyonet hızla vurdu. Çarpmanın etkisiyle hem çocuk hem de çek çek arabası yola savrulurken, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler