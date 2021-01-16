Mersin'de korkutan görüntü: İnceleme başlatıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Nehri sularının döküldüğü yerde bazı balıkların telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Berdan Nehri'nin ilçedeki plaja döküldüğü noktada sazan balıkların telef olduğunu görenler durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi.
Müdürlüğün görevlendirdiği ekibin balıklardan ve sudan aldığı numuneler incelenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, olayın nedeninin inceleme sonrası belli olacağını ifade ederek, "İlk izlenimimiz herhangi bir zehirlenme olmadığı yönünde. Olay, oksijensiz kalma nedeniyle de olabilir. Kesin ölüm nedenleri analiz sonucunda belli olacak" dedi.
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