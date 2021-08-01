Mersin'de sanatçı İbrahim Birincioğlu, yaşamına son verdi
Salgın ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı buhran, can almaya devam ediyor. Mersin'de yaşayan ve iki senedir çalışamayan sanatçı İbrahim Birincioğlu, yaşamına son verdi
Mersin’de sanatçı İbrahim Birincioğlu'nun yaşadığı ekonomik sorunlardan kaynaklı intihar ettiği belirtildi
Birincioğlu’nun ağabeyi Metin Birincioğlu, kardeşinin 2 yıldır işsizlikle boğuştuğunu söyledi.
Ağabey Birincioğlu, kardeşinin salgının başlamasından dolayı iş yapamadığını ve ekonomik gerekçelerden dolayı intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.
Otopsi için Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Birincioğlu’nun cenazesi Çiftlik Köy Mezarlığı’nda defnedilecek.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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