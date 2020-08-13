Mersin’de vaka sayısı korkutuyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 ile 11 Mayıs 2020 arasındaki sürede Mersin’in ülkenin en iyi illerinden biri olduğunu, aynı sürede Mersin’de yalnızca 260 vakanın görüldüğünü kaydeden Antmen, 11 Mayıs 2020 ile 11 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki sürede ise vaka sayısının katlanarak arttığını söyledi.

SAYI 100 CİVARINDA

Antmen, “Şu an itibariyle 75’i yoğun bakım hastası olmak üzere 600’den fazla pozitif ve şüpheli vaka yatıyor. Üstelik son iki haftadır günlük ortalama pozitif vaka sayısının en az 100 civarında. Geçen hafta içerisinde eve gönderilen pozitif vakalar ile birlikte il genelindeki sayının bini aştığını da gözlemlemiş durumdayız. Bu durumu Türkiye’ye yansıttığımızda ortalama günlük vaka sayısının 5 bin civarında olması kaçınılmaz iken Sağlık Bakanı tarafından her akşam açıklanan toplam vaka sayısının bin civarında olması istatistik bilimine aykırıdır. Farklı illerin valilik ve sağlık müdürlüğü açıklamaları da bu tezimizi doğrulamaktadır” dedi.