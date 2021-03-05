Mersin’in ciğerine tehdit eden taş ocağının yapılmasına yurttaşlar tepki gösterdi

05 Mart 2021 Cuma, 05:03

Yaz aylarında Mersinlilerin uğrak yeri olan Gözne yaylası son zamanlarda temiz havası ve ormanlarını tehdit eden taş ocağı projeleriyle gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen yıllarda Gözne Yaylası’nda izin verdiği taş ocağı çalışmaya devam ediyor. Bakanlık aynı bölge bir başka taş ocağına daha izin verdi. Bölge sakinleri isyan etti.

"TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ"



Gözne Mahallesi Muhtarı Şevket Taşkın, “Buralarda taş ocağı istemiyoruz. Çünkü buralar Mersin’in, Adana’nın akciğeri. Mevcut taş ocağı ağaçlarımızı kuruttu, sedir ağaçlarımız kurudu, orada az bir ağaç kaldı. Buradan taş çekeceklerine gitsinler orman olmayan yerlerden taş çeksinler. Mevcut taş ocağı var, bir tane daha istemiyoruz” dedi. Gözneyi Sevenler Derneği Başkanı Hayrettin Zengin de “Bu bölgede yaklaşık 50 Yörük aile davar güdüyor. Mera kalmadı, davarları güdecek yerleri kalmadı. Taş ocağı nedeniyle davar besleyemeyeceğiz, zeytin ağaçları, andız ağaçları yok olacak. Andız pekmezi yapamayacağız biz. Dışarıya çamaşır seremeyeceğiz. Çünkü her taraf toz olacak. Nefes alma özgürlüğümüz engelleniyor. Yazın buraya 150 bin insan geliyor temiz hava var diye. Taş ocağı açılırsa temiz havamız kalmayacak” diye konuştu.