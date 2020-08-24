Mert Çetin, Hellas Verona'da
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'nın yolunu tuttu.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'nın yolunu tuttu.
Hellas Verona, 23 yaşındaki Mert Çetin'i satın alma opsiyonlu bir sezon kiralık olarak kadrosuna kattı. Verona ekibi, sezon sonunda Mert Çetin için satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Roma'nın belli bir ücret karşılığında oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor.
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