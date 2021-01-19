Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu
PFDK Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cezasını açıkladı.
Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'ya yaptığı sert hareket sonucunda kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş 1 maç ceza aldı. Cezasını Ankaragücü maçında çeken Mert Hakan eski takımı Sivasspor karşısında forma giyebilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
Video Haberler
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş