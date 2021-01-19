Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu

PFDK Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cezasını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 15:38
Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu
Abone Ol google-news

Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'ya yaptığı sert hareket sonucunda kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş 1 maç ceza aldı. Cezasını Ankaragücü maçında çeken Mert Hakan eski takımı Sivasspor karşısında forma giyebilecek.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler