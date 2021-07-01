Mert Müldür, Türkiye'ye geliyor

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:31

beIN Sports'un haberine göre turuncu yeşilli ekibin iki stoperi Steven Caulker ile Georgios Tzavellas'ın takımdan ayrılması üzerine çalışmalarına hız veren yönetim, Mert Çetin'i gündemine aldı. Akdeniz temsilcisinin, iki sezon önce Gençlebirliği'nden Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki savunmacı için harekete geçtiği öğrenildi. Geçen sezonu Verona'da kiralık geçiren Mert Çetin'in sarı mavililer ile 1 yıllık daha kiralık kontratı bulunuyor.

Mert, Serie A'da geride bıraktığımız sezonda 8 karşılaşmada toplam 417 dakika görev aldı.