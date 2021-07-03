Merter'de faciadan dönüldü: "Bomba sesi gibiydi!"

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:53

Güngören, Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısından saat 17.00'de parça koptu. Çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan kimsenin geçmeyişi olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye alanı şeritle kapattı. Kopan parçalar temizlendi.

"BOMBA SESİ GİBİYDİ"

Burada esnaf olan Ercan Taşatan, "Olay anında çok büyük bir gürültü duyduk. Kapıya çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bomba sesi gibiydi. Büyük panik yaşadık." dedi.