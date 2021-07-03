Merter'de faciadan dönüldü: "Bomba sesi gibiydi!"

GÜNGÖREN, Merter'de 4 katlı binanın çatısından kopan parça kaldırıma düştü. O sırada yoldan kimsenin geçmeyişi olası faciayı önledi.

(DHA)
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:53
Merter'de faciadan dönüldü:
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Güngören, Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısından saat 17.00'de parça koptu. Çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan kimsenin geçmeyişi olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye alanı şeritle kapattı. Kopan parçalar temizlendi.

"BOMBA SESİ GİBİYDİ"

Burada esnaf olan Ercan Taşatan, "Olay anında çok büyük bir gürültü duyduk. Kapıya çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bomba sesi gibiydi. Büyük panik yaşadık." dedi.


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