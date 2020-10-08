Merter'de metrobüs kazası: İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

Merter'de metrobüs kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 19:57
Merter'de metrobüs kazası: İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
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Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın bir metrobüsün önünde seyreden başka bir metrobüse çarpmasıyla meydana geldiği iddia edildi. 


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