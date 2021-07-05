Merve Akpınar'ın açıklamaları, spor dünyasında yankı buldu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:25

Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde hentbola başlayan 13 yaşındaki kız çocuğu Merve Akpınar'ın uğradığı cinsiyet ayrımcılığına dair yaptığı açıklamalar, spor dünyasında büyük yankı buldu.

Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelmiş ve yaptığı açıklamada öğretmeni Bayram Kaplan'a teşekkür etmişti:

"Bayram hoca beni seçti, çok teşekkür ediyorum. İlk başladığımda 'Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın' diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum.

"İNŞALLAH ÜLKEME LAYIK BİR SPORCU OLURUM"

Merve, gözyaşları içinde yaptığı açıklamaya şöyle devam etmişti:

"Hepsi 'Sen çok iyi olmuşsun' diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. 'Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak' diyorlar. Buradan ağabeyime ve babama da teşekkür ediyorum, onlar bana çok destek verdi. İnşallah onların desteğini boşa çıkarmam. Onlara, kendime, ülkeme layık bir sporcu olurum. Benim hayalim üç şey. Birincisi beyin cerrahi olmak, ikincisi güzel bir sporcu olmak, üçüncüsü ise polis olmak."

FENERBAHÇE'DEN MERVE'YE DESTEK

Merve Akpınar'ın röportajı, spor dünyasında büyük ilgi gördü ve kadına karşı yapılan ayrımcılığın bir kez daha tepki çekmesini sağladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, röportajın videosunu paylaşarak, "Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde: