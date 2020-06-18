Merve Kotan'ın katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet

18 Haziran 2020 Perşembe, 17:36

Aydın’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilen 19 yaşındaki Merve Kotan davasında bugün karar çıktı.

Sanık hiçbir indirim uygulanmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın’da yaşayan 19 yaşındaki Merve Kotan, 15 Ağustos’ta, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Muhammet Gürsoy (27) tarafından, o esnada yanından bulunan Ekim Türkmen ile birlikte pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.







