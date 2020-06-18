Merve Kotan'ın katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Aydın’da ayrılmak istediği erkek tarafından katledilen 19 yaşındaki Merve Kotan davasında bugün karar çıktı. Sanık hiçbir indirim uygulanmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Aydın’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilen 19 yaşındaki Merve Kotan davasında bugün karar çıktı.
Sanık hiçbir indirim uygulanmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın’da yaşayan 19 yaşındaki Merve Kotan, 15 Ağustos’ta, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Muhammet Gürsoy (27) tarafından, o esnada yanından bulunan Ekim Türkmen ile birlikte pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.
Video Haberler
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
- 'Hayalet' paniği! Çareyi polis çağırmakta buldular
- Mevlana’nın oğluna ait ‘tılsımlı gömlek’ gizemini koruyo
- Twitter'dan çok konuşulacak özellik
- Şaşırtan tepki: Biz zaten yaşayan ölüyüz
- Çekmeköy hayvanat bahçesinde şaşkına çeviren dostluk
- Minibüsçülerin yolcu kavgası kameralara böyle yansıdı