Meryl Streep, Netflix müzikali için rap yaptı
Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Meryl Streep yeni Netflix müzikali için rap yaptı.
Görsel: Reuters
Meryl Streep'in yaptığı rap müziği Emma ismindeki genç bir kızın hikayesini anlatan The Prom isimli müzikalin Netflix uyarlaması için kaydedildi.
Aralık’ta yayımlanması beklenen filmin yönetmen koltuğunda Ryan Murphy otururken, James Corden, Nicole Kidman, Kerry Washington, Keegan Michael Key gibi isimler yer alıyor.
Öte yandan Streep projede yer almasının yanı sıra film müziğine el attı. Ünlü oyuncu filmin jeneriğinde yer alan “Wear Your Crown” isimli şarkıda rap becerilerini sergiledi.
NME'nin haberine göre Streep’in şarkıda söz aldığı bölümde şu ifadeler yer alıyor:
"Tacını ya da süslü başlığını takmalısın / Şimdi maskarayı çıkarma zamanı / Gölgeye kimin ihtiyacı var? / Hiçbir şey daha sönük değil / Hayatı tüm renkleriyle yaşıyoruz / Fakat eğer ışıltın sönmeye başlarsa / Dışarı çıkın ve kendi yürüyüşünüzü başlatın / Ve eğer birisi yeni bir dramaya başlarsa / Sadece Michelle Obama gibi yükselin.
Yapımın yeni versiyonunun yazarlarından Adam Anders USA Today'e yaptığı açıklamada, kadınların seslendirdiği şarkının "filmin tüm duygusal atmosferini kaplayacağını" söyledi.
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