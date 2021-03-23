Mesafe olsun, varsın yemekler geç gelsin

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri turizm. Seyahat yasakları ve yeni kurallar insanların büyük bölümünün tatil planlarını ertelemesine neden oldu. Bu süreç içerisinde misafirlerini kabul eden tesisler olduğu gibi hizmet vermeyen kurumlar da oldu. 200 bin geceleme yapan ve tesisi tam kapasite çalıştığında 1800 konuğa, sezonda 700 çalışanla hizmet veren Club & Hotel Letoonia Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Gazel ise bu sektörde var olmak isteyen tüm turizmcilerin 2020’yi yenilenme ve planla ile geçirdiklerini anlattı.

Geçen yılı Cumhuriyet’e değerlendiren ve 2020’yi “turizm Ar-Ge”sine odaklanarak tesisi “yeni normal” kavramına adapte ederek geçikdiklerini dile getiren Cihat Gazel, “Evlere kapandığımız süreç tatil, keşfetme ve kendine dönme motivasyonlarımızı artırdı. Doğadan, temiz havadan ve yeni deneyimlerden mahrum kaldığımız bu süreçte insanların tatil iştahlarının da kabardığını ifade edebiliriz. Elbette her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de geleceğe ‘yeni normal’ perspektifinden bakılıyor” yorumunu yaptı.

AÇIK BÜFEYE ELVEDA

Pandemi uzasa da insanların tatil gereksinimlerinin arttığını belirten Gazel’e göre tatil anlayışında en büyük değişiklik geniş alana kurulmuş, doğayla iç içe ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tasarlanmış tesisler tercih edilecek. Bu süreçte en önemli konulardan biri yiyecek servisi ve bağlantılı hizmetler olacak. Açık büfe sistemi ortadan kalacak. Bu yemek servisinini bir parça daha yavaş ilerlemesine neden olacak ama bu yeni normalin bir gereği. Gazel ayrıca yarattıkları ekosistemle bölge çiftçisi, organik pazar esnafına destek verdiklerini, her yıl turizm eğitimi almış 100 genci sektöre kazandırdıklarını belirtti.

SALGIN KEŞİF DUYGUSU AŞILADI

Tesislerini sosyal mesafeye uygun olarak yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Cihat Gazel, şunları belirtti:

“2.5 kilometrelik sahil ve 165 bin metrekarelik doğayla iç içe alanda kimseyle temas etmeden tatili mümkün hale getirdik. Tatillerde artık aktiviteler ve sağlıklı beslenme önerileri daha fazla önem kazanacak. Pandemi birçok insana hayallerini ve yeni yönlerini keşfetmeyi ertelememe duygusu aşıladı. Elbette sosyal mesafe açısından daha güvenli, doğayla iç içe ve kalabalığın içerisine karışmadan bir tatil deneyimi önem kazandı.”