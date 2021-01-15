Mesajlaşma uygulamalarında kavimler göçü gerçek oldu mu?

15 Ocak 2021 Cuma, 16:35

Türk dijital kullanıcı davranışlarını tüm platformlarda takip eden, dijital ölçümleme ve araştırma şirketi Gemius Audience, uygulamalar arasındaki göçün günlük takibini sundu.

Şirketin verilerine göre; 1 Ocak 2021’den bugüne mesajlaşma uygulamaları WhatsApp Messenger, Telegram ve BİP’in gerçek kullanıcı sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte yer alıyor.

11 Ocak 2021 tarihi ile, aylık 50 milyonun üzerinde gerçek kullanıcı sayısına sahip olan WhatsApp’in günlük gerçek kullanıcı sayısı ilk kez 40 milyonun altına düştü. İlerleyen günlerde 40.3 milyon aktif kullanıcı görülse de, önceki dönemlerdeki rakamların altında kaldı. Bununla birlikte, bugüne kadar Whatsapp’in Türkiye’de en fazla kullanılan mobil uygulama olduğunu belirtmekte fayda var.

Verilere göre, Telegram ve Bip’in kullanıcı sayılarını değerlendirdiğimizde ise 4 gün kadar kısa bir sürede milyonlarca kullanıcının bu uygulamalara yöneldiğini görünüyor. 2 uygulama da 9-13 Ocak tarihleri arasında kullanıcı sayısını 2 katına yaklaşan oranlarda arttırmış.