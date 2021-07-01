MESAM seçimi mahkemelik oluyor

01 Temmuz 2021 Perşembe, 20:23

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) tartışmalı geçen 16. Olağan Genel Kurulu’nda, Orhan Gencebay’ın “manevi oğlum” dediği Recep Ergül başkan seçildi. Tartışmalı geçen genel kurul ile ilgili konuşan MESAM eski yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi, blok liste ile seçime girilme kararının kırılma noktası olduğunu söyledi.

Halk TV'den Sercan Meriç'in haberine göre, Haliç’te gerçekleşen olağan genel kurula bin 350 üye katıldı. Arif Sağ’ın başkanlığını yaptığı eski yönetim kurulunun 2 yıllık dönemini anlatan faaliyet raporu, genel kurul salonunda okunmadan ibra oylaması yapıldı. Genel kurulda Cahit Berkay (Demokrasi Grubu), Sümer Ezgü (Birlik ve Yenilik Grubu) ile Recep Ergül (Değişim ve Reform Grubu) yarıştı.

Divan Kurulu’nun yönetimi ile ilgili yapılan seçimde Ergül’ün önerdiği müzisyen Ahmet Koç, oyların yüzde 61’ini aldı ve divanı yönetti.

Daha önce MESAM’da çarşaf liste ile seçimler yapılıyordu. Böylece bağımsız adaylar da yarışa dahil olabiliyordu. 16. Olağan Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda blok liste ile yarış kararı alındı. Bu karar üzerine Demokrasi Grubu ile Birlik ve Yenilik Grubu kararı protesto ederek Yönetim Kurulu seçimlerine katılmadı.

Yönetim Kurulu seçimlerini ise Değişim ve Reform Kurulu kazandı.

“BAĞIMSIZ ADAYLARI ENGELLEDİLER”

Yıllardır atanan kayyumlar ve Arif Sağ ile Orhan Gencebay arasındaki tartışmalarla gündeme gelen MESAM eski yönetim kurulu üyesi ve besteci Ali Haydar Timisi, kırılma noktasının çarşaf liste yerine blok liste ile seçimin yapılması olduğuna dikkat çekti. Bundan önceki 5 seçimde çoğunlukta olmalarına rağmen muhalif ve bağımsız adayların da yarışa dahil olabilmesi için çarşaf liste ile seçim kararı alındığına değinen Timisi, şu bilgileri verdi: “Biz son 5 seçimde antidemokratik bir uygulama olması sebebi ile blok liste isteyenlerin hep karşısında durduk. Bu arkadaşlarımız genel kurul salonunda çoğunluğu sağladıkları ilk genel kurulda, seçimin blok liste ile yapılmasını kararlaştırdılar. Bağımsız adayları engellediler.”

“ANTİDEMOKRATİK BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRDİLER”

MESAM’da yasama işlevini denetleme kurulunun, yürütme işlemini yönetim kurulunun, ayrıca yargı işlevini de haysiyet kurulunun temsil ettiğini anlatan Timisi, “Bu erklerin hepsini tek bir elde topladılar, dolayısı ile antidemokratik bir sistemi hayata geçirmiş oldular” dedi.

“İNSANLARA PARA DAĞITTILAR”

Kurulda, İstanbul dışından seçime gelenlere yönelik 2 bin 500 lira harcırah verilmesine dair karar da tartışma konusu olmuştu. MESAM tarihinin en yüksek katılımlı genel kurulu olduğunu belirten Timisi, “Anadolu’dan otobüslerle seçime üyeler getirilmiş, insanlara para dağıtmışlar, kaynağı belli olmayan bir ekonomik gücü yapılacak olan seçimlerinin sonucuna etki edecek şekilde kullanmışlar” açıklamasını yaptı.

“Hukuki olarak haklarımızı arayacağız”

Bundan önceki genel kurulun iptali için Ergül ekibinin dava açtığını anlatan Timisi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dava ile ilgili iki farklı bilirkişi heyeti mahkemeye 2 tane rapor sundu. Her iki raporda da Demokrasi Grubu’nun haklı olduğu ortaya konulmuştu. Genel kurul öncesi karar duruşmasına gidildi, ancak hakim sağlık sorunları nedeniyle davayı erteleme kararı aldı. Dolayısı ile genel kurul öncesi haklılığımız mahkeme tarafından onaylanacakken, geciken bir adalet olgusu ile karşı karşıya kaldık. Bütün bu olumsuzluklara, yapılan tüm haksız ve hukuksuz uygulamalara rağmen mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bizlere destek olsun olmasın genel kurula katılan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum.”

“KARŞI ADAYLARA DAHA ÇOK SÖZ HAKKI VERDİM”

Divan’ı yöneten isim Ahmet Koç ise şunları söyledi:

“Son derece demokratik ve adil geçtiğini düşünüyorum, herkese söz hakkı verdik. Ben Recep Ergül’ün önerdiği bir isimdim. Ona rağmen karşı tarafın adaylarına daha çok söz hakkı verdim. Bütün görüşlerini yansıttılar. Benimle birlikte Fevzi Kurtuluş ve Doğan Canku divanda yer aldı. Bütün üyelerin teveccühünü aldık. Hâlâ arayıp teşekkür ediyorlar. Bugüne kadar MESAM’da çarşaf liste ile seçimler yapıldı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nde ise hep blok liste vardı. Bu genel kurul iradesine bırakılmış bir şey. Genel kurul bu sefer blok liste seçimini kabul etti. Genel kurul koalisyondan bıkmış demek ki.”

YENİ YÖNETİM KURULUNDA YER ALAN İSİMLER

"Değişim ve Reform Grubu", Recep Ergül'ün yanı sıra Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan'ın da aralarında yer aldığı isimlerden oluşuyor.