Meslek örgütlerinden DDK tepkisi: Bu hukuk dışı uygulamadan vazgeçin
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, meslek örgütleri ile bağlı her türlü ortalık ve iştirakin denetiminin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek olmasına tepki gösterdi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile meslek örgütleri ve örgütlere bağlı her türlü ortaklığın denetimi yetkisi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na verilmişti.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak yayınladıkları açıklamayla, yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir” değerlendirmesi yapıldı.
"ANAYASAYA AÇIK BİÇİMDE AYKIRI"
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yaptığı ortak açıklama şöyle:
“Devlet Denetleme Kurulu hem kuruluşu hem de yetkileri bakımında anayasal hukuk devleti anlayışıyla hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymaktadır. Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer almayan keyfi bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu durum anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere açık biçimde aykırıdır.
Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.”
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın kullandığı cihazı açıkladı!
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- İçişleri Bakanlığı’ndan PCR Testi Zorunluluğu genelgesi
- Akademisyenlerden sert tepki
- Saray'da bakanlara 'görevden af' telaşı
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- Hadi Özışık'tan 'Süleyman Özışık' açıklaması