Messi, bir kararla kripto para piyasasını değiştirdi
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olacağı haberleri, kulübün kripto paralarında kar sağlamasına neden oldu.
17 yıllık Barcelona macerasına pazar günü son verdiğini açıklayan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e transfer olacağı konuşuluyor. 34 yaşındaki oyuncu tarafından henüz net bir açıklama olmasa da PSG bu işten şimdiden kar etmeye başladı. Transfer haberleri sonrası yatırımcılar ve taraftarlar, Paris Saint-Germain'in kripto para birimi olan PSG tokenlerine yöneldi.
Arjantinli yıldızın vedası sonrası token fiyatları, 4 günde %100 değer kazanarak 21.95 Dolar'dan 44.97'ye çıktı. PSG'nin token konusunda ortak olduğu firmanın CEO'su olan Alex Dreyfus, Messi'nin basın toplantısı sonrası sadece 1 günde PSG Fan Tokenları 500 milyon Dolar'lık işlem gördüğünü açıkladı.
POCHETTINO ONU BEKLİYOR
PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıldız futbolcuya olan hayranlığını gizleyemiyor. Mauricio Pochettino yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri ve her teknik direktör en iyiyi çalıştırmayı hayal ediyor. Adı farklı kulüplerle anılıyor. Bizim takımın bundan etkilenmeyeceğini düşünüyorum." dedi. Paris Saint-Germain, yaz transfer sezonuna damga vuran takım oldu. Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma'yı bedavaya kadrosuna katan Fransız kulübü, bu sezon Serie A'ya damgasını vuran sağ bek Achraf Hakimi'yi 60 milyon Avro'luk bir bedelle transfer etti.
MANCHESTER CITY'YE GREALISH ENGELİ
Barcelona kulübünün Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladığı gün, Manchester City İngiltere transfer rekorunu kırarak Jack Grealish'i transfer etti. Lionel Messi'nin Katalan ekibinden ayrıldığına şaşırdığını söyleyen Pep Guardiola, "Grealish için 100 milyon Pound ödedik. Kendisi 10 numaralı formayı giyecek. Messi'nin Barcelona'da devam edeceğini düşünüyorduk, o yüzden Messi, şu anda planlarımız arasında yok." ifadelerini kullandı.
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