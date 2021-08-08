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Messi, bugün düzenlediği basın toplantısında süreçle ilgili "PSG bir olasılık. Basın açıklamasından sonra çok fazla telefon aldım ama şu anda hiçbir şey tamamlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Barcelona bir oyuncudan daha büyük. Başlangıçta garip olacak ama insanlar buna zamanla alışacak." ifadelerini kullanmıştı.
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