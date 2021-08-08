<p>2000 yılından beri formasını giydiği Barcelona'dan bugün düzenlediği basın toplantısı ile, gözyaşları içinde ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e bir adım uzakta olduğu öne sürüldü.</p>
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2000 yılından beri formasını giydiği Barcelona'dan bugün düzenlediği basın toplantısı ile, gözyaşları içinde ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e bir adım uzakta olduğu öne sürüldü.

<p>İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain'e transfer olmaya hazır.</p>
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain'e transfer olmaya hazır.

<p>Fransız ekibi, sözleşme evraklarını 34 yaşındaki futbolcunun babası Jorge Messi'ye ulaştırırken, yıldız oyuncunun son ayrıntıların düzeltilmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.</p>
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Fransız ekibi, sözleşme evraklarını 34 yaşındaki futbolcunun babası Jorge Messi'ye ulaştırırken, yıldız oyuncunun son ayrıntıların düzeltilmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.

<p>Haberde, Messi'nin Paris'e seyahatinin, sağlık kontrollerinin ve tanıtım toplantısının planlama aşamasında olduğu ifade edildi.</p>
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Haberde, Messi'nin Paris'e seyahatinin, sağlık kontrollerinin ve tanıtım toplantısının planlama aşamasında olduğu ifade edildi.

<p>Messi, bugün düzenlediği basın toplantısında süreçle ilgili "PSG bir olasılık. Basın açıklamasından sonra çok fazla telefon aldım ama şu anda hiçbir şey tamamlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Barcelona bir oyuncudan daha büyük. Başlangıçta garip olacak ama insanlar buna zamanla alışacak." ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Messi, bugün düzenlediği basın toplantısında süreçle ilgili "PSG bir olasılık. Basın açıklamasından sonra çok fazla telefon aldım ama şu anda hiçbir şey tamamlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Barcelona bir oyuncudan daha büyük. Başlangıçta garip olacak ama insanlar buna zamanla alışacak." ifadelerini kullanmıştı.

<p>Altyapısından yetiştiği Katalan ekibi Barcelona'da 2005 yılından bu yana 778 maça çıkan Messi, 672 gol ve 305 asistle dünya futbol tarihine geçmişti.</p>
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Altyapısından yetiştiği Katalan ekibi Barcelona'da 2005 yılından bu yana 778 maça çıkan Messi, 672 gol ve 305 asistle dünya futbol tarihine geçmişti.

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