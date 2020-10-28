Messi krizinin ardından başkan ve yönetim istifa etti

28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:12

Barcelona’da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

İşte gerçekler:

Peki Messi krizi bu istifada etkili oldu mu?



Barcelona Başkanı ve Josep Bartomeu ve tüm yönetim kurulu, dün aldıkları kararla istifa ederken, Avrpa Süper Ligi’ne katılma önerisini kabul ettiklerini açıklandı.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kulübün ekonomik olarak daha iyiye gidebilmesi için Avrupa Süper Ligi’ni kabul etmek zorunda olduklarını ve ligin kurulması için diğer kulüplerle sürece dahil olduklarını belirtti. BBC’de yer alan haberde, geçtiğimiz sezonki Bayern yenilgisi ve sezonun kupasız tamamlanması, Messi ile yaşanan sorunlar ve kulübün ekonomik olarak kötü gitmesinin ardından yönetime yönelik artan eleştiri ve tepkilerin istifada önemli rol oynadığı belirtildi. Normal şartlarda mart ayında görev süresi dolacak Bartomeu’nun istifa kararı almasında 20 bin kulüp üyesinin toplamış olduğu imza ve güven oyunu kaybetmesinin etkili olduğu kaydedildi. Haberde, Bartomeu’nun güven oyu yoklamasında görevden alınan ilk başkan olmak istemediği, güven oyu yoklamasında gerekli olan oyların %66’sını almasının zor olduğu belirtildi. Haberde, Bartomeu’nun olası bir güven oyu yoklamasında oyların %80’inin aleyhine kullanılabileceği ifade edildi.

AVRUPA SÜPER LİGİ’Nİ KABUL ETTİK

Bartomeu yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta gündeme gelen Avrupa Süper Ligi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Ayrıca FIFA tarafından sunulan Kulüpler Dünya Kupası’ndaki yeni formatın da onaylandığını belirtti. Bartomeu; ‘’ Bazı önemli haberleri duyurabilirim. Dün kulübün gelecekteki mali sürdürülebilirliğini garanti altına alacak Avrupa Süper Ligi’ne katılma teklifini ve Kulüpler Dünya Kupası’nda yapılacak format değişikliğini de kabul ettik. ‘’ dedi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve Şampiyonlar Ligi’nin yerini alması beklenen Avrupa Süper Ligi projesi kulüpler tarafından resmi olarak açıklanmamıştı. Ancak Bartomeu dün yapmış olduğu konuşmada lige katıldıkları açıklayarak projenin gerçekleşeceğini ifade etti.

Vozpopuli ve Sky News’de yer alan haberlerde İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan kulüplerin bu projeye öncülük ettiği, ligde 18 takımın yer alacağı ve düşme ya da yükselmenin olmayacağı belirtilmişti. Teklifin Liverpool, Manchester United ve Real Madrid’den geldiği açıklanmış ve yeni kurulacak ligle kulüplerin gelirlerinin artacağı ifade edilmişti.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Bartomeu’nun istifa konuşmasında Avrupa Süper Ligi’ne ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Tebas; ‘’ Barcelona’daki son gününde gerçekleşmesi zor ve hayali bir anlaşmaya katıldıklarını açıklaması üzücü. Düşünülen proje kulüpleri mahvedecek. Futbol endüstrisi hakkında en ufak bir fikri yok. Son zamanlarda yaptığı hatalar düşünüldüğünde bir başka için üzücü bir son. ‘’ ifadelerini kullandı.

SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Guardian’da yer alan haberde, Barselona Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Carles Tusquets liderliğindeki geçici bir kurulun, başkanlık seçimlerini yöneteceği ve kulübü seçime hazırlayacağı belirtildi. Bartomeu yönetiminin 2014’ten bu yana yapılan harcamalardan sorumlu tutulacağı ve bütçe eksikliğinde dolayı dava açılabileceği ifade edildi.

El Mundo’da yer alan bir diğer habere göre, seçimlerin en erken 40 gün sonra yapılabileceği ve 5 adayın adaylıklarının onaylandığı kaydedildi. Bu isimlerin Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito ve Lluís Fernández Alá olduğu ifade edilirken mevcut yönetimden de bazı isimlerin aday olabileceği iddia edildi.