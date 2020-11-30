Messi, 'Maradona forması' giydi, onun golünü attı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 08:58

Barcelona’nın evinde ağırladığı Osasuna maçında takımının son golünü atan Lionel Messi, 2007’de olduğu gibi yine Maradona’nın golüne benzeyen bir gol attı. Arjantinli oyuncu attığı gol sonrasında Maradona’nın formasını giydiği Newell Old Boys forması ile Maradona’nın gol sevincini yaptı.

La Liga’nın 11.haftasında Barcelona sahasında Osasuna’yı, Martin Braithwaite, Antonie Griezmann, Philppe Coutinho ve Lionel Messi’nin golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu hafta Avrupa’daki tüm liglerde olduğu gibi çarşamba günü hayatını kaybeden Diego Maradona anılırken Lionel Messi, Arjantinli efsaneye Newell’s Old Boys forması giydiği dönemde attığı golün benzeriyle veda etti. Maçın 47.dakikasında sağ kanattan aldığı topu ceza sahası yakınına götüren Messi kalecinin sağ tarafından topu ağlara gönderdi. Lionel Messi 14 Nisan 2007’de oynanan Copa Del Rey maçında orta sahadan aldığı topu herkesi çalımlayarak gole çevirmiş, Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’ndaki olaylı maçta İngiltere ağlarına gönderdiği ikinci goldeki yaptığı slalomun benzerini yapmıştı.