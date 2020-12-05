Messi Pele'ye ne zaman yetişecek?

05 Aralık 2020 Cumartesi, 11:40

Lionel Messi, Barcelona’nın bugün akşam oynayacağı Cadiz maçında 2 gol atması halinde Pele ile gol rekorunu eşitleyecek.

La Liga’nın 12.haftasında bugün Barcelona, Cadiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Ferençvaroş deplasmanına götürülmeyen Lionel Messi, bugün forma giymesi ve 2 gol atması halinde Pele’nin kulüp kariyerinde attığı 643 golü egale edecek. Arjantinli oyuncu 2 golden daha fazlasını atarsa Brezilyalı efsanenin rekorunu kırmış olacak. Cadiz ile Barcelona arasından oynanan en son maçta da formaya giyen Messi, o maçta 1 asist ile oynamıştı. İki takım arasındaki son mücadele 17 Aralık 2005’te oynanmıştı ve o günden sonra iki ekip tekrar karşı karşıya gelmedi. Lionel Messi’nin Barcelona formasıyla gol atamadığı takımdan birisi olan Cadiz’e karşı gol atması halinde Arajntinli oyuncunun gol atamadığı takım sayısı 7’ye düşmüş olacak. Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 743 maçta 641 gole ulaşırken, Pele Santos ile 757 maçta 643 gol kaydetmişti.