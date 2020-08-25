Messi rest çekti; ya Başkan ya ben!

25 Ağustos 2020 Salı, 22:58

Barcelona karıştı.

Barcelona'da başkan Bartomeu ile Messi restleşti. Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu'ya takımdan ayrılmak istediğini söyledi.Arjantinli yıldız, kontratını tek taraflı feshederek Katalan ekibinden ayrılacak.

33 yaşındaki futbolcunun kalmak için tek şartının ise başkan Başkan Bartomeu’nun görevi bırakması.

Eski efsanelerden Puyol da, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Messi’nin kararını desteklediğini belirtti. Barcelona'nın golcü futbolcusu Luiz Suarez de Puyol’un mesajına alkış emojisi ile karşılık verdi.

ÖZEL MADDE VAR

Sözleşmesindeki özel bir maddeyi hayata geçirme talebinde bulunan Lionel Messi, buna göre takımdan bedelsiz olarak ayrılabilecek.

Messi’nin kontratında yer alan maddeye göre yıldız futbolcu, kontratı boyunca her sezon sonunda 10 Haziran’a kadar takımdan ayrılabiliyor. Sürenin geçmiş olmasına rağmen pandemi nedeniyle yaşanan anormal durumu öne süren yıldız oyuncu bu şekilde takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Buna rağmen 700 milyon Avro’luk serbest kalma maddesinin pazarlık yoluyla makul seviyeye inmesi için de Messi’nin böyle bir yola girdiği öne sürülüyor. Kulüp efsanesi Carles Puyol ise bu haberlerin çıktığı dakikalarda bir paylaşımda bulundu ve “Sevgi ve saygılar, Leo. Desteğim seninle dostum” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR MESSİ İÇİN TOPLANDI

Barcelona taraftarları, Messi’nin ayrılık kararının ardından yönetime tepki göstermek için kulüp binasının etrafında toplanmaya başladı, polis güvenlik önlemleri aldı.







