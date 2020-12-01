"Messi'de futbol tutkusu yok"

01 Aralık 2020 Salı, 10:51

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Maradona'nın yaşamını yitirmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Maradona için "Pele ile birlikte gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" diyen Jesus, "Maradona çok büyüktü. Sadece futbol dehası nedeniyle değil. Bunu sahaya yansıtmasıyla da en iyisiydi. Benim için fark eden noktası buydu" dedi.

Maradona'yı dünya çapında bir isim olarak nitelendiren Jorge Jesus, "Her şeye sahip olarak ve futbolcu olmak için doğmuş. O bir çalışmanın ürünü değildi. Topa sahip olmayı seviyordu" diye konuştu.

Jesus, Maradona'nın hırsını günümüz futbolcularıyla da kıyaslarken, Cristiano Ronaldo ve Messi'yi onunla kıyasladı. "Günümüzdeki en iyi iki isimden Cristiano Ronaldo'da onun hırsından bir parça var" diyen Jesus, "Messi'de de bir şey yok. Onda hiç tutku yok" dedi.

Messi'nin büyük bir oyuncu olduğunu söyleyen ve Barcelona'lı oyuncuya hakkını vermekten geri kalmayan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Ancak hayattan, duygulardan, bir oyunda veya futboldaki tutkudan bahsediyoruz. Bu alanda Maradona herkesten üstteydi" ifadelerini kullandı.