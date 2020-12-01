"Messi'de futbol tutkusu yok"
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaşamını yitiren Maradona için konuştu ve Arjantinlinin büyük futbol tutkusu olduğunu söyledi. Günümüzde onunla kıyaslanan isimlerden Ronaldo'dun biraz tutkuya sahip olduğunu söyleyen Jesus, "Messi'de futbol tutkusu yok" dedi.
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Maradona'nın yaşamını yitirmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Maradona için "Pele ile birlikte gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" diyen Jesus, "Maradona çok büyüktü. Sadece futbol dehası nedeniyle değil. Bunu sahaya yansıtmasıyla da en iyisiydi. Benim için fark eden noktası buydu" dedi.
Maradona'yı dünya çapında bir isim olarak nitelendiren Jorge Jesus, "Her şeye sahip olarak ve futbolcu olmak için doğmuş. O bir çalışmanın ürünü değildi. Topa sahip olmayı seviyordu" diye konuştu.
Jesus, Maradona'nın hırsını günümüz futbolcularıyla da kıyaslarken, Cristiano Ronaldo ve Messi'yi onunla kıyasladı. "Günümüzdeki en iyi iki isimden Cristiano Ronaldo'da onun hırsından bir parça var" diyen Jesus, "Messi'de de bir şey yok. Onda hiç tutku yok" dedi.
Messi'nin büyük bir oyuncu olduğunu söyleyen ve Barcelona'lı oyuncuya hakkını vermekten geri kalmayan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Ancak hayattan, duygulardan, bir oyunda veya futboldaki tutkudan bahsediyoruz. Bu alanda Maradona herkesten üstteydi" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı
Video Haberler
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı