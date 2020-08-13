Mesut Özil, Arsenal'den kopuş nedenini açıkladı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 13:45

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, pandemi sürecinde kulübü ile yaşadığı sıkıntıya açıklık getirdi. Arsenal’de haftalık 350 bin pound (Yaklaşık 2 milyon 900 bin TL) kazanan Mesut Özil, maaşında neden indirime gitmediğini anlattı.

Arsenal’in en çok kazanan futbolcusu konumundaki Mesut Özil, yönetimin kendisinden istediği maaş indirimi talebini, durumun kendisine yeterince açık anlatılmadığı için kabul etmediğini söyledi. The Athletic’e konuşan Mesut Özil, “Tüm futbolcular kulübün kötü zamanlarında katkı yapmak ister. Ancak durum hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız lazım… Cevaplanmamış sorular var. Birçok belirsizlik varken bile maaş ertelemeyi kabul ettik” dedi.

“PARANIN NEREDE KULLANILACAĞINI BİLMEYE HAKKINIZ VAR”

“Eğer bana yeterli bilgi verilseydi, maaş indirimini kabul ederdim. Hatta kulübün istediğinden daha fazla bile indirim yapabilirdim” diyen Mesut Özil “Ancak durumu karşılıklı konuşmak yerine maaş indirimini kabul etmeye zorlandık. Böyle bir durumda her şeyi bilmeye, neden böyle bir talep geldiğini öğrenmeye ve paranın nerede kullanılacağını bilmeye hakkınız var” ifadelerini kullandı.

Son iki yıldır kendisini yok etmek için uğraşıldığını da sözlerine ekleyen Mesut Özil “Bize durum hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Sadece seçim yapmamız istendi. Böyle önemli bir kararı oldukça kısa bir zamanda vermemiz istendi. Taraftarlar ile beni karşı karşıya getirdiler. Son iki yıldır beni yok etmek için uğraşan insanlar var” şeklinde konuştu.