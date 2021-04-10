Mesut Özil, kendi tasarladığı M10 marka kramponlarıyla sahada olacak
Fenerbahçeli Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Özil, tasarımını kendisi yaptığı ve Endonezya’da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Özil, artık tasarımını kendisi yaptığı ve Endonezya’da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.
Özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı. Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.
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