Mesut Özil tribünde

14 Mart 2021 Pazar, 19:59

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.



