Mesut Özil'in imza töreni başladı

Acun Ilıcalı dedi ki, Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var. Kulübümüzün gücüyle biz bu işi hallederiz. Ben dedim ki keşke Ocak ayında alsak. Acun ise o zaman Exxen platformunu dünyaya yaymak istediğini söyledi. Bu hedefimde Mesut Özil'n de katkısı olacağını düşünüyorum dedi.

Menajeri Erkut'la konuştuk. 8 Aralık günü Samandıra'dan Londra'ya yolculuğumuz başladı. Hatta ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin istedik. Ben Arsene Wenger'le görüştüm. Mesut'u sordum. Sakatlığı var mı, fit mi, saha dışında nasıl, bize tepeden bakar mı? Sonra Wenger'i Erol Bulut ile görüştürdük. Faydalı bir görüşme oldu.

10 Aralık günü yine orada bir evde Mesut Özil ile tanıştık. Orada bir şey dikkatimi çekti. O sırada Mesut Özil çocukluğundan beri gönül verdiği takımda forma giyme hayalinden bahsetti ve maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Sonrasında detay görüşmeler başladı. Her süreç tamamlandı ve bugün karşınızdayız. Fenerbahçe bir 'imkansız' denilen bir transferi daha gerçekleştirdi. Daha önce de Fenerbahçe bunları başarmıştı" dedi.

Ali Koç'un ardından konuşan sportif direktör Emre Belözoğlu ise, "Mesut Özil hepimizin için güzel bir rüyaydı. Mesut için de bir hayaldi. Çok iyi bir takımımız var.

