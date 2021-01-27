Mesut Özil'in imza töreni başladı
Fenerbahçe, yıllık 3 milyon Avro'dan 3.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Törende başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu da açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, yıllık 3 milyon Avro'dan 3.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Törende başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu da açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, saat 15.00'te başlayan imza törenine 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulunmuştu.
Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıyor.
İmza töreninde ilk olarak sözü alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mesut Özil pek çok kez Fenerbahçeliliğini çeşitli yerlerde dile getirmişti. Mesut Özil'in evlendiği zamandan bu hikayeyi alıyoruz. O zamanlar tanışmıyorduk, beni çağırmamıştın düğününe. O gün, Acun Ilıcalı'nın attığı 'İnşallah vatan hasretin biter' tweet'i fitili ateşledi. Sonrasındaki WinWin kampanyasında ifade edilenler yeni bir hikayenin başlangıcıymış. Acun Ilıcalı'nın bu transferde çok önemli bir rolü, maddi ve manevi desteği oldu.
"BEN DEDİM Kİ KEŞKE OCAK AYINDA ALSAK"
Acun Ilıcalı dedi ki, Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var. Kulübümüzün gücüyle biz bu işi hallederiz. Ben dedim ki keşke Ocak ayında alsak. Acun ise o zaman Exxen platformunu dünyaya yaymak istediğini söyledi. Bu hedefimde Mesut Özil'n de katkısı olacağını düşünüyorum dedi.
Menajeri Erkut'la konuştuk. 8 Aralık günü Samandıra'dan Londra'ya yolculuğumuz başladı. Hatta ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin istedik. Ben Arsene Wenger'le görüştüm. Mesut'u sordum. Sakatlığı var mı, fit mi, saha dışında nasıl, bize tepeden bakar mı? Sonra Wenger'i Erol Bulut ile görüştürdük. Faydalı bir görüşme oldu.
10 Aralık günü yine orada bir evde Mesut Özil ile tanıştık. Orada bir şey dikkatimi çekti. O sırada Mesut Özil çocukluğundan beri gönül verdiği takımda forma giyme hayalinden bahsetti ve maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Sonrasında detay görüşmeler başladı. Her süreç tamamlandı ve bugün karşınızdayız. Fenerbahçe bir 'imkansız' denilen bir transferi daha gerçekleştirdi. Daha önce de Fenerbahçe bunları başarmıştı" dedi.
Ali Koç'un ardından konuşan sportif direktör Emre Belözoğlu ise, "Mesut Özil hepimizin için güzel bir rüyaydı. Mesut için de bir hayaldi. Çok iyi bir takımımız var.
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