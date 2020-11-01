Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Mesut Yılmaz, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz’ın cenaze töreni bugün, saat 12.00’de Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleşecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan tören öncesi polis, cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlar belirlendi. Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle: Aksoy Sokağa araç girişi Sırma Perde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecek, Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi’ne verilecek. Kısıklı Caddesi’nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi’ne verilecek. Kısıklı Caddesi’nden gelip Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz Caddesi’ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecek.
İstanbul Valiliği alternatif güzergah olarak ise Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Tophanelioğlu Caddesi’ni belirledi.
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