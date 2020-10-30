Mesut Yılmaz'ın cenaze programı belli oldu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze programının detayları belli oldu. Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından, bir süre önce yaşamını yitirerek Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilen oğlu Yavuz'un yanına defnedilecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 13:02
Mesut Yılmaz'ın cenaze programı belli oldu
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Hayatını kaybeden eski başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze programının detayları belli oldu.

Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, "Pazar günü saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze namazını kılacağız" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eski başbakan, 16 Aralık 2017'de vefet eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda bulunan mezarının yanına defnedilecek.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Kanser ile mücadele eden Yılmaz 23 Ocak 2019'da operasyon geçirmiş ve tümör temizlenmişti. Mayıs 2020'de bu kez de beyin ameliyatı geçiren Yılmaz, hastanede uzun süre tedavi gördü. 


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