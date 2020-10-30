Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

30 Ekim 2020 Cuma, 11:05

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yılmaz'ın oğlunun ölümünün ardından kendisini toparlayamadığını belirterek, "Turgut Özal'dan sonra derin izler bırakan bir devlet adamıydı. Ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkesini zarara uğratacak hiçbir icraatın içerisine girmedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.



İstanbul Büyüşkşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vefat haberini aldığımız, eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, "Önceki Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel, "Önceki Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve siyaset dünyasına başsağlığı diliyorum" dedi.





