Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'la ilgili en büyük üzüntüsünü açıkladı
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından siyaset dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Birlikte koalisyon kurdukları DYP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Tansu Çiller de Yılmaz'ın ardından "Ülkemizin milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Tansu Çiller de Mesut Yılmaz'ın ölümünün ardından duyduğu üzüntüyü anlattı. Tansu Çiller, ''Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi'' dedi.
Tansu Çiller, şunları söyledi:
"Ülkemizin milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. O gün bir parlamenter sistem mevcuttu. İcranın başıydı. Darbelerin dövdüğü bir merkez sağ parti. Adalet Partisi'nden başka partiler türetilmişti zorla. DYP ve ANAP çıkan iki partiden biriydi. Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır. Gerçekten üzgünüm.
Bir koalisyonla ülkeyi yönetmek son derece zordu. Ben başkanlık sisteminin tercih etmenin önemli sebeplerinden birinin o günkü tecrübelerde görüyorum.
‘İYİ BİR BAŞBAKAN OLDU’
Koalisyonun kendi içinde getirdiği zorluklar rekabetler vardı. Darbelerin faturasını ödedik, milletimiz ödedi. Mesut Yılmaz iyi bir devlet adamıydı. İyi bir başbakan oldu. Bugün gerçekten üzgünüm. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum. Daha çok zorluklarını yaşadık koalisyonların darbelerin bölünmüşlüklerin. Darbelerin etkisini olmadığı bir ortamda çok güzel işbirlikleri yapabilirdik. Çok güzel seyahatlerimiz oldu. İçtiğimiz kahvelerin hatırları büyüktür. Ben o hatırlarla kendisini anıyorum.
‘ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA ŞU...’
Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi. Son seçimler büyük rekabetle sonuçlandı. Böyle bir ortamda bütünleşmenin özlemiyle başbakanlığı sayın Mesut Yılmaz'a bırakmıştım. Biz o bütünleşmeyi başaramadık. Buna çok üzgünüm. Eğer o bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik."
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