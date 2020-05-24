Meteoloji'den 'olağanüstü hava şartları' uyarısı

24 Mayıs 2020 Pazar, 08:44

Geçtiğimiz hafta kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Türkiye, Ramazan Bayramı’na mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı ile giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin birçok yerinde bayramın birinci ve ikinci günleri olağanüstü hava şartları olacağını duyurdu.

DOĞU KARADENİZ’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

MGM Analiz ve Tahmin Merkezi, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurarak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün başlayacak kar yağışının Pazartesi günü saat 14:00’a kadar sürmesi bekleniyor.

Buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının oluşabileceği, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HORTUM UYARISI

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu merkezli tahminlere göre ise bugün Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda (Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor.

Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağışın bugün 08:00 gibi başlayacağı ve Pazartesi 18:00’a kadar süreceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA ÇATI UÇURAN FIRTINA

MGM, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden; bugün ve yarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Beklenen fırtınaya göre çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi olaylar yaşanabilir.

HATAY İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre, Hatay çevrelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın bugün yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Ani sel, su baskının yanı sıra yıldırım tehlikesi de bulunuyor.

DENİZLERDE FIRTINA

MGM, Güney Ege’nin güneyi ile Batı Akdeniz’de fırtına beklendiğini açıkladı.

Sabah saatlerine kadar Batı Akdeniz'de (Kumluca-Manavgat arası ve açıkları) kuzey-kuzeybatı (Karayel) yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.