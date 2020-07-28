Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

28 Temmuz 2020 Salı, 19:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince ülkede beklenen hava durumuyla ilgili son değerlendirmeleri paylaştı.

Konuyla ilgili paylaşılan rapor şöyle;

Arefe günü (30.07.2020 Perşembe): Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. Günü (31.07.2020 Cuma): Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. Günü (01.08.2020 Cumartesi): Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sakarya, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin ile Trabzon’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 3. ve 4. Günleri (02.08.2020 Pazar ve 03.08.2020 Pazartesi): Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir İçin Tahmin Edilen Hava Durumu:

Kurban bayramı tatilinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağış beklenmiyor.

Ankara’da hava sıcaklığının 32-33 C derece civarında olacağı, bayramın 3. ve 4. günleri biraz düşerek 31 C derece civarına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklığının 31-32 C derece civarında olacağı, bayramın 3. ve 4. günleri biraz düşerek 29-30 C derece civarına ineceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın, bayramın 3. ve 4. günü etkisini arttırarak kuvvetlice (30-40 km/saat, hamlesi 50-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İzmir’de hava sıcaklığının 37-38 C derece civarında olacağı, bayramın 4. Günü biraz düşerek 35 C derece civarına ineceği tahmin ediliyor."