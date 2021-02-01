Meteoroloji bölge bölge uyardı
Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre pazartesi öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.
Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı