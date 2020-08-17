Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış, güney kesimlerde ise yüksek sıcakların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Video Haberler
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!