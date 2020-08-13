13 Ağustos 2020 Perşembe, 11:12

Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde döner sermaye düzenlemesi yapıldı. 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' adıyla yayımlananan yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, Covid-19 zorlayıcı neden olarak gösterilirken ‘elde edilen gelirde meydana gelen azalma nedeniyle, döner sermaye kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin aylık ve mali haklarına öncelik verilerek, zorunlu giderlerin karşılanmasını temin’ amaç olarak sunuldu. Böylece Covid-19 salgınının ortadan kalktığı tarihe kadar merkezi yönetim bütçesinden döner sermaye bütçesine kaynak aktarılabilecek.



