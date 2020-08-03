Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli yağış ve sel geliyor!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Az bulutlu ve açık 30

İSTANBUL: Az bulutlu ve açık 30

İZMİR: Az bulutlu ve açık 37

ADANA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

SAMSUN: Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

ERZURUM: Parçalı bulutlu 27

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 39