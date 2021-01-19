Meteoroloji, karın ardından gelen tehlikeyi açıkladı: Bu gece başlayacak!

19 Ocak 2021 Salı, 22:00

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, 21 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafif; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında orta; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında ise orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik tahminlerde, kar yağışının öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olması, akşam saatlerinde kesilmesi bekleniyor.

Yarın ise İstanbul'un Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

Gece ve yarın sabah, İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kentte saat 09.00 itibarıyla bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

"Çatalca (Radar sahası) 19 santimetre, Sarıyer Kilyos 10 santimetre Silivri 10 santimetre, Sarıyer 8 santimetre, İstanbul Havalimanı 6 santimetre, Ümraniye 3 santimetre, Atatürk Havalimanı 2 santimetre, Sabiha Gökçen Havalimanı 2 santimetre."

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 rotatif, 6 kurtarıcı, 102 bin ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli şirketler tarafından 104 bıçaklı kamyon, 19 yükleyici, 15 kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyonla çalışma yapılıyor.