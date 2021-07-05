Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor!

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL- °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR- °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU- °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON- °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM- °C, 29°CParçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN- °C, 34°CParçalı ve az bulutlu