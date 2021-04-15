Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı: Sağanak yağış uyarısı

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'de hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Göller Yöresi'nde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.