Meteoroloji: Kar tekrar geliyor

Önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembeden itibaren yeniden kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 12:26
Meteoroloji: Kar tekrar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumuna göre Türkiye yeniden karın etkisi altında kalacak.

22 - 28 Ocak 2021 verilerini yayınlayan Meteoroloji, ülkede don ve buzlanma devam ederken, bugünden itibaren Türkiye'nin batısında sıcaklıkların 4-5 derece artacağını bildirdi.

Önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. 


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