Meteoroloji: Kar tekrar geliyor
Önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembeden itibaren yeniden kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumuna göre Türkiye yeniden karın etkisi altında kalacak.
22 - 28 Ocak 2021 verilerini yayınlayan Meteoroloji, ülkede don ve buzlanma devam ederken, bugünden itibaren Türkiye'nin batısında sıcaklıkların 4-5 derece artacağını bildirdi.
Önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
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