Meteoroloji uyardı
Meteoroloji yurt genelinde yapılan son değerlendirmeleri vatandaşla paylaştı. Buna göre ülkemizde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ve Balıkesir'in kıyı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği ve güney kesimlerinin yer yer az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Yağmurun şiddetli geçeceği bölgeler ise şu şekilde; Artvin, Ordu'nun doğu ilçeleri, Giresun, Trabzon, Rize.
Ayrıca, Kop, Ovit geçitleri ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'nun doğu ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı sel, su baskını, heyelan gibi konularda vatandaşları uyardı.
Kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve Marmara’nın güneybatısı kuvvetli rüzgar etkili olacağı için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
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