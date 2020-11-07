Meteoroloji uyardı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 08:29

Yağmurun şiddetli geçeceği bölgeler ise şu şekilde; Artvin, Ordu'nun doğu ilçeleri, Giresun, Trabzon, Rize.

Ayrıca, Kop, Ovit geçitleri ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'nun doğu ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı sel, su baskını, heyelan gibi konularda vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulunan uzmanlar, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve Marmara’nın güneybatısı kuvvetli rüzgar etkili olacağı için vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı bulutlu