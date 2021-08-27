Meteoroloji uyardı, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan gelecek tehlikeyi açıkladı! "50 derece..."

Meteoroloji uyardı, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan gelecek tehlikeyi açıkladı! "50 derece..."

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 09:59
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